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Общество25 августа 2022 8:02

Олег Мельниченко поручил привести регион в порядок к 1 сентября

Глава региона раскритиковал уровень благоустройства сельской местности
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

На днях губернатор посетил Лунинский и Иссинский районы и остался недоволен увиденным:

- Те населенные пункты, которые я проезжал, выглядят безобразно, начиная от Манторово и до Большого Вьяса. Аналогичная ситуация и по Иссинскому району. Думаю, такая же ситуация с в других населенных пунктах.

Олег Мельниченко заявил, что заниматься благоустройством в селах нужно ежедневно, и поручил сделать все необходимое до 1 сентября.

- Мы должны создать людям в День знаний хорошее настроение, – подытожил губернатор.