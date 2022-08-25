Олег Мельниченко поручил привести регион в порядок к 1 сентября

На днях губернатор посетил Лунинский и Иссинский районы и остался недоволен увиденным:

- Те населенные пункты, которые я проезжал, выглядят безобразно, начиная от Манторово и до Большого Вьяса. Аналогичная ситуация и по Иссинскому району. Думаю, такая же ситуация с в других населенных пунктах.

Олег Мельниченко заявил, что заниматься благоустройством в селах нужно ежедневно, и поручил сделать все необходимое до 1 сентября.

- Мы должны создать людям в День знаний хорошее настроение, – подытожил губернатор.