В Мордовии открылся сафари-парк

А обитателей там хватает: на территории проживают более 300 пятнистых оленей, маралы и семья из четырех лошадей.

Единственный в республике сафари-парк располагается в селе Мордовское-Русское Давыдово. На территории нет клеток, заборов и вольеров. За животными круглосуточно присматривают егеря: они же контролируют процесс взаимодействия посетителей с питомцами.

Все организовано так, чтобы и гостям парка, и его обитателям было комфортно: например, лошадей можно кормить с рук, а вот за оленями лучше наблюдать с расстояния.