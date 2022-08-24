В ДТП на улице Косарева в Саранске пострадал мужчина

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, 38-летний мужчина на «Форде Фокусе» решил обогнать машину, но не убедился, что дорога свободна, и столкнулся с «ВАЗ-211240», за рулем которой был 31-летний мужчина. После столкновения оба автомобиля опрокинулись.

В результате аварии водитель отечественной легковушки попал в больницу с травмами.

Мужчина, бывший за рулем «Форда» отказался проходить медицинское освидетельствование. Также правоохранители установили, что у обоих водителей не было страховки.