Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 8:23

Жительница Никольска 1968 года рождения заключена под стражу за разбойное нападение

Ночью 4 августа, забравшись в квартиру 85-летней жительницы Никольска, причинила женщине телесные повреждения и забрала из ее кошелька 60 тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Никольский» установили подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась жительница города Никольска 1968 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Часть похищенных денег в размере 26 900 рублей полицейские изъяли у задержанной.

По словам подозреваемой в разбойном нападении, она нуждалась в деньгах и знала, что у потерпевшей есть сбережения. Как оказалось, ранее она была в доме у заявительницы и помогала ей с уборкой помещения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.