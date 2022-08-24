Жительница Никольска 1968 года рождения заключена под стражу за разбойное нападение

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Никольский» установили подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась жительница города Никольска 1968 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Часть похищенных денег в размере 26 900 рублей полицейские изъяли у задержанной.

По словам подозреваемой в разбойном нападении, она нуждалась в деньгах и знала, что у потерпевшей есть сбережения. Как оказалось, ранее она была в доме у заявительницы и помогала ей с уборкой помещения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.