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Происшествия24 августа 2022 5:27

В Саранске суд рассмотрит дело мужчины, оставившего избитого им соседа в подъезде

Сообщение о найденном на лестничной площадке дома по проспекту 60-летия Октября тела с признаками насильственной смерти 4 июня поступило в полицию из больницы
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы МВД РМ, после установления личности погибшего, как оказалось, жителя этого же дома, сотрудниками полиции был задержан причастный к совершению преступления, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 43-летний сосед погибшего.

3 июня в своей квартире он вместе со знакомым распивал спиртное. В ходе конфликта хозяин жилища избил потерпевшего руками и ногами по голове и телу и вынес на лестничную площадку, где утром следующего дня его обнаружили жители дома.

В отношении задержанного СУ СКР по РМ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.