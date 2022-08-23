Следователи Мордовии разыскивают очевидцев ДТП с участием «Ауди А4» и «Скания» и гибелью человека

Фото: Пресс-служба МВД РМ

На пересечении с второстепенной дорогой сообщением «Рузаевка - Ковылкино» водитель автомобиля «Ауди А4», двигаясь со стороны города Ковылкино в направлении города Рузаевка, совершил столкновение с автомобилем «Скания», двигавшемся со стороны Рузаевки в направлении города Саратов.

В результате ДТП 65-летний пассажир «Ауди A4» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Рузаевскому району обращаются ко всем очевидцам ДТП, а также лицам, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8(83451)4-03-73, 4-03-89, 38-59-64.

Фото: Пресс-служба МВД РМ