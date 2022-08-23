В Пензе жителю города Макеевки ДНР выдано водительское удостоверение РФ

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Также конкретизированы категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами ДНР, ЛНР и Украины, на российские удостоверения в упрощенном порядке – без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и без оплаты госпошлины.

По упрощённому порядку в МРЭО УГИБДД УМВД России по г. Пензе было выдано водительское удостоверение жителю города Макеевки Донецкой Народной Республики, которому ранее было предоставлено временное убежище на территории Пензенской области. Водительское удостоверение российского образца мужчина получил в кратчайший срок, сразу же после того, как прошёл медкомиссию.

По словам мужчины, водительское удостоверение он решил обменять для того, чтобы продолжить свою профессиональную деятельность на территории РФ.

Для получения более подробной информации, гражданам, желающим заменить документ, необходимо обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции.