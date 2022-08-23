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Недвижимость23 августа 2022 12:56

«ТНС энерго Пенза» установит «умные» приборы учета в многоквартирных домах Пензенской области

Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба компании

Фото: Пресс-служба компании

В 2022 году гарантирующий поставщик планирует оснастить ряд многоквартирных домов региона интеллектуальными приборами учета. Процесс замены коснется как индивидуальных, так и общедомовых счетчиков. О дате и времени проведения работ клиентов уведомят заранеепо телефону. Дополнительно будут размещены объявления на информационных досках.

Заниматься установкой будет официальный представитель«ТНС энерго Пенза» - ООО «ЭлектроСтройМонтаж». Услуга будет оказана бесплатно.

«Умные» приборы избавят потребителей от необходимости снимать и передавать показания счетчиков. Передача данных будет вестись дистанционно, контролировать которые клиенты смогут в личном кабинете.

Обращаем внимание, сотрудники подрядной организации имеют при себе доверенность с печатью «ТНС энерго Пенза».

Дополнительные вопросы можно задать по телефону Единого контакт – центра: 8 (8412) 98-78-48 или через виртуальную приемную на сайте компании.