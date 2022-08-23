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Общество23 августа 2022 12:39

На четной стороне улицы Мичурина в Пензе появится тротуар

Соответствующее поручение озвучил сегодня мэр города Александр Басенко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Пешеходная зона появится на участке улицы от улицы Ягодной до Лесозащитной. Помимо этого, на перекрестке улиц Мичурина и Ягодной установят знаки пешеходного перехода.

- Учащиеся школы №19 смогут безопасно добираться до учебного учреждения, - отметил мэр города.

Также Александр Басенко распорядился осмотреть мосты в микрорайоне Нахаловка и на улице Кустанайской и привести их в порядок.

Также речь зашла и о благоустройстве стоянок общественного транспорта. Управление градостроительства и архитектуры Пензы должно будет рассмотреть возможность формирования и передачи в аренду предприятиям-перевозчикам земельных участков под размещение конечных пунктов общественного транспорта для их дальнейшего содержания.