На четной стороне улицы Мичурина в Пензе появится тротуар

Пешеходная зона появится на участке улицы от улицы Ягодной до Лесозащитной. Помимо этого, на перекрестке улиц Мичурина и Ягодной установят знаки пешеходного перехода.

- Учащиеся школы №19 смогут безопасно добираться до учебного учреждения, - отметил мэр города.

Также Александр Басенко распорядился осмотреть мосты в микрорайоне Нахаловка и на улице Кустанайской и привести их в порядок.

Также речь зашла и о благоустройстве стоянок общественного транспорта. Управление градостроительства и архитектуры Пензы должно будет рассмотреть возможность формирования и передачи в аренду предприятиям-перевозчикам земельных участков под размещение конечных пунктов общественного транспорта для их дальнейшего содержания.