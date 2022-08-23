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Происшествия23 августа 2022 9:58

На пензенском кладбище обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны

Опасную находку уничтожили взрывотехники ОМОН Росгвардии
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Сообщение об обнаружении на одном из кладбищ города предмета, похожего на боеприпас, поступило в дежурную часть Управления Росгвардии по Пензенской области. Выехавшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН обследовали находку и установили, что это артиллеристский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Опасный предмет был вывезен с кладбища и уничтожен.

Росгвардия напоминает, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы.