Олег Мельниченко нацелил уберечь леса от пожаров

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Пожароопасную обстановку в регионе обсудили на заседании областного правительства в понедельник, 22 августа.

Губернатор отметил, что в связи с сохраняющейся пожароопасной обстановкой вход в лесные угодья запрещен для всех категорий граждан, кроме хозяйствующих субъектов, осуществляющих там хозяйственную деятельность.

«Ситуация непростая, введен 4 класс пожарной опасности, – подчеркнул глава региона. – Надо заниматься опашкой, потому что в соседних областях ситуация сложная, например, в Нижегородской области, куда на прошлой неделе переброшена часть наших сил и средств – пожарная техника и личный состав».

Губернатор поручил провести опашку полей, расположенных в непосредственной близости от лесных насаждений, исключить случаи пала оставшейся после уборки злаков стерни.

«То, что сейчас у нас относительно неплохая ситуация в лесах – это предмет общих усилий, и минсельхоза, и МЧС, и глав администраций. Нам надо не допустить возгораний в лесах. Это важнейшая задача», - нацелил он.

«Проведите работу с руководителями сельхозпредприятий, напомните, что поджиг полей – это административное правонарушение», - поставил задачу Олег Мельниченко.