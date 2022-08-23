В Мордовии суд изъял удостоверение у водителя, состоящего на учете у врача-нарколога

Прокуратура Лямбирского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой проведена сверка информации о лицах, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, и имеющих водительские удостоверения.

По информации пресс-службы прокуратуры РМ, в ходе проверки установлен проживающий на территории Лямбирского района мужчина, который с 2018 года состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «Синдром зависимости в результате сочетанного употребления ПАВ: синтетические каннабиноиды, психостимуляторы, алкоголь» и имеющий водительское удостоверение.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами и изъятии водительского удостоверения, которое рассмотрено и удовлетворено.