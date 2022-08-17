В Пензе рассказали о новшествах в программе XI фестиваля на Золотаревском городище

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Мы уже публиковали программу фестиваля

Гости увидят турнир по историческому фехтованию, выступления реконструкторов, национальных фольклорных коллективов, будет работать детская историческая площадка «Времена былинные».

Подробнее об участниках фестиваля рассказал на брифинге заместитель министра культуры и туризма региона Ильдар Мавлюдов.

«В этом году география городов-участников расширяется. Мы ждем участников не только из Пензы, но и из Москвы, городов Подмосковья.

Выступят коллективы из районов нашей области, мордовский «Келу», татарские народные коллективы, русский фольклорный коллектив «Юрьев день», «Лелим-Е», чувашский фольклорный коллектив «Азамат», ансамбль оркестра русских народных инструментов имени заслуженного работника культуры России Светланы Исаевой».

«Надеюсь, что мы сможем заинтересовать детей. Из ребят будут формироваться группы, и родители смогут спокойно оставить их под присмотром волонтеров», - подчеркнул Ильдар Мавлюдов. - Гости фестиваля смогут бесплатно попробовать «Золотаревскую кашу», чай. На площадке «Живой истории» будет проведен мастер-класс по приготовлению средневековой похлебки».

«До места проведения фестиваля легко добраться на собственном транспорте. Также от Краеведческого музея будут отправляться автобусы с экскурсоводами.

Стоимость билета 500 рублей, в нее входят проезд до Золотаревки с экскурсионным обслуживанием, посещение выставочного зала «Золотаревское городище. Легенды и быль», посещение фестиваля, экскурсия по археологическому памятнику и проезд в обратную сторону» - сообщил заместитель министра культуры и туризма.

Ильдар Мавлюдов напомнил, что фестиваль откроет свои двери в 10:00 28 августа, в воскресенье. Работа основных площадок продлится до 16:00.