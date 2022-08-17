С председателем ДОСААФ России губернатор обсудил развитие пензенского отделения

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Олег Мельниченко и Александр Колмаков обсудили возможность проведения в 2023 году в Пензе пленума ДОСААФ и учебно-методических сборов для руководителей региональных организаций.

«ДОСААФ – опора для российских Вооруженных Сил, помогает регионам решать задачи, которые поставлены перед нами Президентом и правительством страны. Сейчас особенно важной становится повышение эффективности военно-патриотического воспитания молодежи», - констатировал губернатор. Он рассказал Александру Колмакову о ходе военно-патриотических сборов «Гвардеец», в которых в этом году впервые принимают участие команды всех регионов ПФО, а также ДНР.

Всего на базе Пензенского артиллерийского военного института занимаются около 300 ребят. Проект реализуется по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО, главным оператором выступает региональное отделение ДОСААФ России.

«Я всегда с удовольствием приезжаю в Пензу, потому что вижу здесь креативное движение по всем актуальным вопросам и Ваше личное участие в развитии нашей оборонной организации – и сейчас, когда Вы возглавляете Пензенскую область, и в то время, когда Вы трудились в аппарате полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, - ответил Олегу Мельниченко председатель ДОСААФ Александр Колмаков. - Мы начинали и развивали многие проекты, которые затем брали на вооружение российские регионы».