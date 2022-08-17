В Пензенской области 24-летняя женщина отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов на содержание сына

Прокуратура Вадинского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой 24-летней жительницы района.

Судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неоднократная неуплата родителем без уважительных причин, в нарушение решения суда, средств на содержание несовершеннолетних детей).

Подсудимая - мать ребенка 2017 года рождения. Достоверно зная о возложенной на нее обязанности по выплате алиментов на содержание сына, злоумышленница денежные средства не выплачивала.

Общая сумма задолженности с момента возбуждения исполнительного производства составила свыше 470 тыс. рублей.

Ранее женщина дважды привлекалась к уголовной ответственности за неоднократную неуплату средств на содержание ребенка.

Несмотря на это трудоспособная и физически здоровая женщина, устраиваться на работу не пожелала, на учет в центр занятости не встала, добровольно материальную помощь сыну не оказывала.

В судебном заседании вину в преступлении подсудимая признала в полном объеме.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.