В Мордовии водитель на автомобиле «Шкода» совершил наезд на мужчину на лыжах-роллерах

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В результате пешеход с различными травмами самостоятельно обращался в ГБУЗ РМ «Ичалковская ЦРБ», где ему была оказана медицинская помощь, отпущен домой. Водитель трезв.

В этот же день в Рузаевке на улице Гая 38-летний мужчина на экскаваторе-погрузчике «JCB 3CX4T», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомашине «Ниссан Примера», которая двигалась по главной дороге, и совершил с ней столкновение.

В результате ДТП 30-летняя пассажир «Ниссан Примера» с различными травмами была доставлена в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ», где ей была оказана медицинская помощь, отпущена домой.

Водители трезвы.