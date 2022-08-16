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Происшествия16 августа 2022 16:36

В Мордовии водитель на автомобиле «Шкода» совершил наезд на мужчину на лыжах-роллерах

ДТП произошло 15 августа на 5 км автодороги «Кемля- Кендя- Саитовка» из-за того, что водитель не обеспечил безопасный боковой интервал при опережении пешехода
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В результате пешеход с различными травмами самостоятельно обращался в ГБУЗ РМ «Ичалковская ЦРБ», где ему была оказана медицинская помощь, отпущен домой. Водитель трезв.

В этот же день в Рузаевке на улице Гая 38-летний мужчина на экскаваторе-погрузчике «JCB 3CX4T», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомашине «Ниссан Примера», которая двигалась по главной дороге, и совершил с ней столкновение.

В результате ДТП 30-летняя пассажир «Ниссан Примера» с различными травмами была доставлена в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ», где ей была оказана медицинская помощь, отпущена домой.

Водители трезвы.