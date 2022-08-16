Ночью в Лямбирском районе Мордовии сотрудники уголовного розыска задержали комбайнера

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Органами дознания ММО МВД России «Лямбирский» возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

В ночь на 8 августа в ходе проводимых мероприятий оперативниками уголовного розыска ММО был задержан работник сельскохозяйственного предприятия.

Как установили сотрудники полиции, во время уборочной кампании молодой человек похитил с поля, принадлежащего организации, где он работает комбайнером, 520 килограммов зерна.

По словам подозреваемого, в процессе уборки техника сломалась, в связи с чем часть зерна высыпалась в поле, где он его и оставил, не сообщив руководству организации.

Ночью молодой человек решил вернуться на место и совершить кражу. Более полутонны зерна он вывез на личном автомобиле с прицепом.

В последующем подозреваемый планировал использовать похищенное в личных целях.

Ущерб, причиненный предприятию, составил более 5 тысяч рублей. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью.

Расследование уголовного дела продолжается.