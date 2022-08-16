Мошенник пообещал продать жителю Сосновоборска пневматическую винтовку

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Никольского района был установлен причастный к мошенничеству житель Самары 1992 года рождения, разместивший объявление о продаже винтовки в соцсети «ВКонтакте»

Данные денежные средства потерпевший перечислил на банковский счет, предоставленный злоумышленником. После перечисления ему 30 тысяч рублей мнимый продавец перестал выходить на связь, а гражданин товар так и не получил.

Злоумышленник дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.