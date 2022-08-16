Олег Мельниченко поставил задачу усиления мер профилактики ЧС в регионе

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Губернатор указал на необходимость проведения рейдов вблизи водоёмов, в местах купания пензенцев.

«Надо обеспечить жёсткий контроль на пляжах, проявлять повышенное внимание к состоянию купающихся – исключить пребывание вблизи воды компаний, которые употребляют спиртные напитки. Это необходимо, чтобы избежать повторения трагических случаев. Ещё раз напомню, что практически все утонувшие в этом году, за редким исключением, находились в алкогольном опьянении», - подчеркнул глава областной исполнительной власти.

«Самая главная профилактика гибели людей на воде – активная рейдовая работа вместе с полицией. Прошу на это обратить внимание и, соответственно, данную работу продолжать», - нацелил он.

Отдельно руководитель субъекта Федерации затронул тему противопожарных мер относительно лесных массивов, напомнил о жаркой погоде.

«У нас четвёртый класс пожарной опасности сейчас введён. Обращаю внимание на недопустимость лесных пожаров. Вход в леса сейчас закрыт, поэтому надо внимательно это контролировать», - озвучил Олег Мельниченко поручение, адресованное министру лесного хозяйства региона.

«Соответствующую работу надо проводить вместе с представителями Управления МЧС России, лесопожарной охраной и лесничествами», - добавил он.

Также глава Пензенской области распорядился усилить работу комиссий по делам несовершеннолетних, повысить уровень профилактических противопожарных мер относительно жилья асоциальных семей и представителей маломобильных групп населения.