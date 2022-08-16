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Общество16 августа 2022 8:42

Пензенцев приглашают на «Яблочный Спас на Михайловском редуте»

Духовно-просветительский праздник пройдет 19 августа на родине исследователя Аляски Лаврентия Загоскина в селе Николаевка Пензенского района
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Мероприятие начнется в 12:00 с праздничной службы в часовне имени Святого Архистратига Михаила.

Для гостей праздника запланирована концертная программа, а также тематическая экскурсия по форту, который является копией русского форта на Аляске и стал первым в России историко-культурным объектом, созданным в память о наследии русских первопроходцев 19-го века.

Организаторами праздника выступают местное отделение Русского географического общества и администрация Пензенского района.