К 7 годам колонии строгого режима приговорен житель Пензы за причинение смерти знакомому

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Мужчина 1969 года рождения скончался в больнице 2 марта 2022 года в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы.

Приговором суда житель Пензы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.