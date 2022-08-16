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Происшествия16 августа 2022 8:16

К 7 годам колонии строгого режима приговорен житель Пензы за причинение смерти знакомому

В ходе драки 11 января 2022 года он нанес знакомому удары руками и ногами по голове и телу, а затем и ножом в живот
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Мужчина 1969 года рождения скончался в больнице 2 марта 2022 года в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы.

Приговором суда житель Пензы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.