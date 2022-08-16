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Происшествия16 августа 2022 7:34

В Саранске в ресторане, отобедав, неизвестный расплатился фальшивыми 2 тысячами рублей

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления
Виктор ВИКТОРОВ

Сообщение о фальшивке в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по го Саранск поступило в минувшее воскресенье из банка: при пересчете денежных средств, поступивших в качестве инкассируемых из ресторана быстрого питания, расположенного по улице Гагарина, обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 2 тысячи рублей.

По информации пресс-службы МВД РМ, в ходе выезда на место происшествия сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия установлено, что наличность при поступлении от клиентов кассирами проверяется как визуально, так и с помощью прибора идентификации подлинности банкнот. Кто мог расплатиться фальшивкой сотрудники ресторана не смогли пояснить.

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.