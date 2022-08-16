В Пензе из помещения насосной станции мужчина похитил кран-балку

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Пензе был установлен гражданин 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Как отмечает пресс-служба УМВД региона, оперативники выяснили, что данный мужчина проник в помещение канализационной насосной станции, расположенной на ул. Саранской и похитил вентилятор, кран-балку и три щитовых затвора.

Стоимость похищенного составила около 20 тысяч рублей. Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.