Пензенская область рассчитывает получить в 2024-2025 годы финансирование капремонта 31 школы

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

О завершении реконструкции учреждений общего среднего образования доложил министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.

«По субсидиям на капремонт муниципальных общеобразовательных организаций – те, что ремонтируются за средства бюджета области – по основному плану было 4 школы – Вадинск закончил, Беково, Каменка и Пензенский район должны в срок уложиться – до 30 августа работы будут завершены, учебный процесс начат», - проинформировал министр.

Он уточнил также ситуацию с ходом работ еще по трем объектам, на которые выделено дополнительное финансирование – 20,2 млн рублей. Речь о двух школах в Никольском районе и одной – в селе Алеево Неверкинского района.

Там еще есть работы и по отоплению, и по кровле.

«Думаю, что числа до 15-20 сентября должны закончить, данные работы не помешают началу нового учебного года с 1 сентября», - уточнил Александр Гришаев.

Что касается модернизации школьных систем образования, регион по этому показателю находится в «зелёной зоне» Минстроя РФ. Завершить работы планируется до 30 августа на всех объектах, которые вводятся в этом году.

Практически закончены работы в школе № 52 Пензы. На этой неделе строителей сменяют штатные сотрудники учреждения образования, которые будут наводить в кабинетах порядок. Учебный процесс, как и положено, начнётся с 1 сентября.

«Мы рассчитываем получить на 2024-2025 годы финансирование, за счёт которого сможем поставить ещё 31 школу на капитальный ремонт. С учётом того, что мы осуществляем и по своей программе ремонта школ – всё вместе это позволит достаточно хорошо «подтянуть» состояние зданий наших учебных заведений», - подчеркнул Олег Мельниченко.

«Давайте над этим работать, готовиться к ремонту этих объектов», - подытожил руководитель субъекта РФ.

Также в ходе совещания была отмечена хорошая динамика ремонта спортивных залов в школьных организациях, в рамках нацпроекта «Образование».