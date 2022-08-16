В Октябрьском районе Пензы в ходе рейда ликвидировали 321 пронаркотическую рекламу

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В очистке от нее зданий и сооружений 15 августа приняли участие представители АНО «Пензенский центр независимой психологической экспертизы и психодиагностики – AntiNarkoCiti_58», сотрудники регионального УМВД РФ, администрации города

Всего на улицах Комсомольской, Ударной, Литейной и Воровского ликвидирована 321 надпись

Участники рейда напоминают: несанкционированное нанесение надписей и рисунков пронаркотического характера в общественных местах влечет наложение штрафа от 4000 рублей до 1000000 рублей (ст.6.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Сообщить о фактах нарушения законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств, хранении, употреблении, распространении запрещённых веществ, можно по круглосуточному телефону горячей линии УМВД России по Пензенской области – 59-10-10.