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Происшествия15 августа 2022 14:15

Жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением на знакомого

После ухода приглашенного ею в гости мужчины женщина обнаружила пропажу оставленного в прихожей сотового телефона
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Материальный ущерб составил около 4 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 1986 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что телефон сдал в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.