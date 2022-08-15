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Общество15 августа 2022 11:47

Одной из пензенских школ присвоят имя Марии Киселевой

Об этом накануне в ходе II Международной научно-просветительской конференции «Меценаты прошлого» сообщил первый заместитель председателя правительства области Олег Ягов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Мероприятие состоялось в рамках праздника православной культуры «Спас».

Олег Ягов напомнил присутствующим, что имя пензенской помещицы, кавалерственной дамы, Марии Михайловны Киселевой стоит в ряду выдающихся благотворителей России второй половины XIX века:

- На ее деньги строились новые и восстанавливались разрушенные храмы. Мы должны сделать все, чтобы о ее заслугах знали не только в России, но и во всем мире.

По поручению губернатора Пензенской области одной из региональных школ будут присвоено имя Марии Киселевой.