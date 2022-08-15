Одной из пензенских школ присвоят имя Марии Киселевой

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Мероприятие состоялось в рамках праздника православной культуры «Спас».

Олег Ягов напомнил присутствующим, что имя пензенской помещицы, кавалерственной дамы, Марии Михайловны Киселевой стоит в ряду выдающихся благотворителей России второй половины XIX века:

- На ее деньги строились новые и восстанавливались разрушенные храмы. Мы должны сделать все, чтобы о ее заслугах знали не только в России, но и во всем мире.

По поручению губернатора Пензенской области одной из региональных школ будут присвоено имя Марии Киселевой.