Жительница Пензы набрала кредитов, поверив мошеннику

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества. Придя в полицию, гражданка рассказала, что ранее с ней связался мужчина, представившийся сотрудником банка. Собеседник пострадавшей предупредил, что кто-то пытается оформить на нее кредит, и посоветовал, опередив этих злоумышленников, сделать это самой. Все взятые в банке деньги незнакомец сказал перевести на «безопасный счет».

Пензячка доверилась собеседнику и оформила в нескольких банках кредиты и кредитные карты на общую сумму более двух миллионов рублей. Все деньги она перевела по реквизитам, которые ей сообщил «представитель банка». После этого она поняла, что ее обманули.

По факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении преступления.