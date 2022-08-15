В выходные на территории Ахунского лесничества произошел пожар

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, пожар тушили сотрудники Лесопожарного центра и лесничества.

Всего за сезон в лесах региона были ликвидированы 12 пожаров. От огня пострадали больше 16 гектаров.

Если вы стали свидетелем пожара в лесу, сообщите об этом по Единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны» - 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт - 8(8412)-628-450.