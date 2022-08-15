Молодые пензенцы отправилась на Всероссийский фестиваль «Таврида.АРТ–2022»

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Сегодня от Дома молодёжи на Всероссийский фестиваль творческих сообществ «Таврида.АРТ – 2022» отправился автобус с делегацией Пензенской области.

Это 34 творческих талантливых молодых ребят региона, которые были выбраны по результатам конкурсного отбора заявок.

С 15 по 19 августа в Судаке в Крыму на площадке «Тавриды» соберутся молодые архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссёры.

В течение нескольких дней они будут общаться, обмениваться опытом, делиться интересными идеями, обсуждать и придумывать проекты, приобретать новые знания и навыки, находить новых друзей. В этот раз фестиваль будет посвящён Году культурного наследия народов России. Участников ждут арт-карнавалы; творческие встречи; спектакли; концерты; просмотры кинофильмов; фестивали; спортивные состязания; розыгрыши призов и конкурсы.

Кроме этого, в рамках фестиваля «Таврида.АРТ – 2022» пройдёт конкурс грантов, по условиям которого на реализацию социально значимых инициатив можно получить поддержку до 1,5 миллионов рублей. Свои проекты на грантовом конкурсе представят шесть молодых пензенцев.