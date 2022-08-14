В Ковылкино с детсадовцами провела зарядку лейтенант полиции Алена Агеева

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» в преддверии Дня физкультурника организовали оздоровительную ПДД - зарядку с воспитанниками детского сада «Росинка».

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения лейтенант полиции Алена Агеева, двукратный призер чемпионата России по легкой атлетике среди студентов, провела с дошкольниками зарядку.

Также она рассказала ребятам о правилах дорожного движения и необходимости их соблюдения, о дорожных знаках, их назначении, о правилах поведения на дорогах для пешеходов, велосипедистов и юных пассажиров. Свои знания дошкольники закрепили викториной по ПДД.