Сводный поисковый отряд Пензенской области отправился в Республику Беларусь

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Пензенские поисковики примут участие в экспедиции, которая будет проходить в Рогачевском районе Гомельской области. Там в годы Великой Отечественной войны сражалась пензенская 61-я стрелковая дивизия. За 11 лет работы здесь поисковики подняли останки 362 бойцов и командиров Красной Армии, установили имена 47 из них, в том числе 16 пензенцев, обнаружили 37 медальонов. Экспедиция продлится до 27 августа.

- От имени всего депутатского корпуса благодарю вас за ваш нелегкий труд и хочу пожелать, чтобы очередная полевая поисковая экспедиция прошла успешно, – отметил Валерий Лидин.

Председатель регионального отделения «Поискового движения России» в Пензенской области Лариса Казакова поблагодарила спикера регионального парламента за постоянную поддержку поисковиков и подчеркнула, что экспедиция пройдет в 11-ый раз, но этот год можно назвать юбилейным. Отряд «Поиск-Вездеход» и отряд поисковиков «Пензаэнерго» отмечают 10-летие.