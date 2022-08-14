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Звезды14 августа 2022 11:49

В новом сезоне на сцену Пензенского драматического театра выйдут два новых актера

Познакомиться с ними можно будет уже 30 сентября во время премьеры спектакля «Театр» по пьесе Моэма
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

23-летний Андрей Кулаев и 27-летний Роман Романьков – выпускники Казанского театрального училища.

Андрей после его окончания работал в Кимрском театре драмы и комедии Тверской области. На пензенской сцене актер будет постоянно играть в спектаклях «Ба», «Валентин и Валентина», «Клинический случай».

Роман служил в Тильзит-театре» города Советска Калининградской области, после – в пермском театре драмы имени А. А. Савина, участвовал в московских театральных проектах. В Пензе актера можно будет увидеть в пьесах «Валентин и Валентина», «Мертвые души», «Ромео и Джульетта».