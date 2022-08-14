Олег Мельниченко вошел в обновленный Совет при Президенте РФ по местному самоуправлению

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Совет состоит из федеральной, региональной и муниципальной части.

В президиум Совета включены председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и его заместитель Марат Хуснуллин, первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, председатель комитета Госумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, председатель высшего совета ВАРМСУ Виктор Кидяев, начальник Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и его заместитель Евгений Грачёв, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, а также мэр Казани Ильсур Метшин и глава муниципального образования Гиблицкое сельское поселение Рязанской области Владимир Трубочкин.