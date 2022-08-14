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Общество14 августа 2022 9:41

Олег Мельниченко вошел в обновленный Совет при Президенте РФ по местному самоуправлению

Состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиум утверждены Указом Президента Российской Федерации, вступившим в законную силу
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Совет состоит из федеральной, региональной и муниципальной части.

В президиум Совета включены председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и его заместитель Марат Хуснуллин, первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, председатель комитета Госумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, председатель высшего совета ВАРМСУ Виктор Кидяев, начальник Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и его заместитель Евгений Грачёв, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, а также мэр Казани Ильсур Метшин и глава муниципального образования Гиблицкое сельское поселение Рязанской области Владимир Трубочкин.