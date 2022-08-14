Контрактники именных подразделений Пензенской области получат единовременные выплаты

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Утвержден размер единовременной денежной выплаты военнослужащим по контракту именных подразделений Пензенской области вновь формируемых соединений резерва Генштаба ВС РФ. Выплата назначена по поручению губернатора Олега Мельниченко.

Согласно постановлению Правительства Пензенской области от 12 августа 2022 года №691-пП, военнослужащим по контракту именных подразделений назначена единовременная выплата в 300 000 рублей. 150 000 из них военнослужащий получает при заключении контракта, 150 000 – по истечении шести месяцев со дня заключения контракта, либо при получении сведений о ранении, препятствующем дальнейшему прохождению военной службы.

Как сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, выплаты уже подготовлены для 46 военнослужащих. В ближайшее время они будут им перечислены.

«Представители Пензенской области выбрали мужественную профессию. Наша задача – поддержать их материально», - отметил Олег Мельниченко.