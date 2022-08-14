В Пензе у ехавшей в автобусе 17-летней девушки украли сумку с 700 рублями

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе с заявлением обратилась местная жительница 2005 года рождения. Девушка рассказала, что вечером ехала в автобусе, когда обнаружила пропажу своей сумки, которая находилась в её рюкзаке. В ней имелись денежные средства в размере 700 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного к преступлению мужчину 1981 года рождения.

Подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, дал признательные показания. Он рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.