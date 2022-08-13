Полицейские устанавливают неизвестных, похитивших у жителя Саранска более 9,5 миллионов

Со слов потерпевшего, 2 августа ему позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником ЦБ: якобы по счетам мужчины зафиксированы подозрительные операции.

Для предотвращения несанкционированных списаний денег посоветовал перевести их на безопасные счета.

Возникшие сомнения стали таять после очередного звонка - якобы от представителя Прокуратуры России, который уже стал требовать следовать указаниям специалиста банка и содействовать следствию, пообещав, в противном случае в отношении него возбудить уголовное дело.

Завершили обработку мошенники, положив в почтовый ящик мужчины повестку в прокуратуру региона.

По информации пресс-службы МВД РМ, в течение недели заявитель снимал сбережения со своих банковских счетов и переводил их через банкомат на так называемые страховые банковские ячейки. В результате мужчина лишился более 9,5 миллионов рублей.

О том, что общался с мошенниками, он узнал в региональной прокуратуре, куда пришел с повесткой.