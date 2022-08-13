Олег Мельниченко поздравил строительную группу «Рисан» с 20-летием со дня основания

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

За время своей деятельности на территории областного центра СГ «Рисан» ввела в эксплуатацию 35 домов на 7600 квартир, построила 2 детских сада, обустроила столько же общественных пространств. Свои жилищные условия улучшили 7 тысяч семей. В планах – строительство еще 14 многоквартирных домов.

Обращаясь к представителям строительной отрасли, Олег Мельниченко поблагодарил их за работу и поздравил с наступающим профессиональным праздником. «Строитель – это профессия, которая дарит людям очаг, профессия, сравнимая по значимости с ремеслом врача и учителя».

СГ «Рисан» не только строит дома и занимается бизнесом, она еще и делает наш город красивым, - отметил губернатор, - это замечательный парк «Союз», «Парк времен», большое количество зданий и сооружений, которые построены в виде благотворительности.

Глава региона пожелал руководителям и сотрудникам строительной компании новых успехов в труде, лучшим работникам вручил Благодарности.