В Саранске полицейские просят о помощи в розыске 17-летнего Кирилла Шевченко

Фото: Пресс-служба МВД РМ
ОП №4 УМВД России по го Саранск устанавливается местонахождение Шевченко Кирилла Тарасовича, 2005 года рождения.
11 августа текущего года в 11:00 несовершеннолетний ушел от бабушки, проживающей в Пролетарском районе Саранска, и до настоящего времени о нем ничего неизвестно.
Приметы: рост около 190 см, среднего телосложения, волосы светлые. Был одет: футболка черного цвета с цветными надписями, шорты черного цвета с салатовыми полосками по бокам, кроссовки синего цвета с белой подошвой.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-01 или 102.