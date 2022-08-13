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Общество13 августа 2022 8:51

В Саранске полицейские просят о помощи в розыске 17-летнего Кирилла Шевченко

11 августа текущего года в 11:00 несовершеннолетний ушел от бабушки, проживающей в Пролетарском районе Саранска, и до настоящего времени о нем ничего неизвестно
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

ОП №4 УМВД России по го Саранск устанавливается местонахождение Шевченко Кирилла Тарасовича, 2005 года рождения.

11 августа текущего года в 11:00 несовершеннолетний ушел от бабушки, проживающей в Пролетарском районе Саранска, и до настоящего времени о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост около 190 см, среднего телосложения, волосы светлые. Был одет: футболка черного цвета с цветными надписями, шорты черного цвета с салатовыми полосками по бокам, кроссовки синего цвета с белой подошвой.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-01 или 102.