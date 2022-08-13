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Недвижимость13 августа 2022 7:59

В Пензе прошла традиционная санитарная пятница

12 августа в городе были организованы мероприятия по наведению чистоты и порядка
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Благоустраивалась набережная реки Суры. Сотрудники управления по делам ГОЧС города на участке от Подвесного моста до Бакунинского провели санитарную уборку глади реки от веток и бытового мусора. Силами МБУ «Пензавтодор» очищена прогулочная зона, вывезен мусор.

Комплекс работ по благоустройству выполнялся во всех районах города.

Вывозились порубочные остатки деревьев, косилась сорная трава, ликвидировались несанкционированные навалы мусора по улицам Павлушкина, 19, Московской, 109, Суворова, 37, а также на участке, прилегающем к федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал». На полигон по утилизации вывезено свыше 70 кубометров отходов.

Проведена санитарная уборка береговой линии у озера в районе жилых домов № 41а, № 51а и № 51б по улице Чаадаева.

Городскими предприятиями всех форм собственности наведен порядок на собственной и прилегающей территории.