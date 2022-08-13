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Происшествия13 августа 2022 6:37

В Пензенской области 25-летняя девушка после застолья сняла с уснувшего мужчины цепочку

Обнаружив пропажу, он обратился в полицию Белинского района
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как выяснится позднее, в гости мужчина пригласил девушку, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установили жительницу Белинского 1997 года рождения, причастную к совершению преступления.

Она дала признательные показания. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.