В Пензенской области 25-летняя девушка после застолья сняла с уснувшего мужчины цепочку

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как выяснится позднее, в гости мужчина пригласил девушку, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установили жительницу Белинского 1997 года рождения, причастную к совершению преступления.

Она дала признательные показания. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.