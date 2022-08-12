Олег Мельниченко назвал безобразным качество восстановления дорог после вскрышных работ ресурсниками

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Практически везде, где ресурсники проводили вскрышные работы по дорожному полотну, все восстановлено таким безобразным образом, что практически нарушено нормальное состояние дороги», – отметил Олег Мельниченко.

Губернатор поручил провести ревизию всех вскрышных работ, которые производились на дорогах, и проверить качество восстановления дорожного полотна.

«Там, где восстановление выполнено некачественно, предъявить требования и добиться, чтобы дорожное полотно было восстановлено должным образом», – подчеркнул он.

Также Олег Мельниченко распорядился создать рабочую группу по контролю восстановления дорог, возглавит ее министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

«Обязательно включите в состав группы представителя прокуратуры, правоохранительных органов. Все материалы по некачественному восстановлению мы будем направлять в правоохранительные органы», - распорядился глава региона.