Валерий Лидин посетил Сердобский район с рабочим визитом

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Руководитель предприятия отметил, что сбор урожая почти закончен: осталось собрать около 40 гектаров озимых и 700 – яровых. Урожай в этом году хороший.

Спикер регионального парламента отметил, что лидерские позиции Пензенской области в сельском хозяйстве среди субъектов ПФО - это заслуга передовых предприятий агропромышленного комплекса, поэтому очень важно поддерживать аграрный сектор.

- Сельское хозяйство вообще — рискованная отрасль. Сегодня — хорошие условия, завтра — засуха, послезавтра — дождь, – заявил Валерий Лидин.

Спикер регионального парламента выразил признательность Сергею Новичкову за многолетний, нелегкий, добросовестный труд, профессионализм и неравнодушие — не так давно мука, произведенная ООО «Фермер-плодородие», была отправлена братскому народу Донбасса.