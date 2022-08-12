Артем Здунов вышел на зарядку в экопарке Саранска

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Вместе с Главой Мордовии на зарядку вышли юные спортсмены, мастера спорта, чемпионы, тренеры, представители серебряного возраста.

Артём Здунов поблагодарил всех собравшихся за поддержку физкультурного движения, пожелал крепкого здоровья.

Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что занимается разными видами спорта и делает это с удовольствием.

«Раньше больше увлекался боевыми дисциплинами, сейчас - командными. Всегда стараюсь находить на это время. В основном, занимаюсь спортом поздно вечером, после работы.

Поздравляю всех с Днём физкультурника!

Занимайтесь спортом, чтобы быть здоровыми, веселыми, энергичными!»