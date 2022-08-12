Регистрируйтесь в личном кабинете, подключайте электронную квитанцию и получайте подарки от «ТНС энерго Пенза»

Фото: Пресс-служба компании
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона «ТНС энерго Пенза» объявляет о начале акции «Будь в плюсе!».
Участниками акции могут стать клиенты компании, подключившие с 10 августа по 30 сентября 2022 года сервисы «Личный кабинет» и «Электронная квитанция». Подключиться можно любым способом:
- на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;
- подав заявку на подключение при помощи виртуальной приемной компании;
- при помощи специалистов компании в любом из центров обслуживания клиентов.
Победители получат в подарок от энергосбытовой компании по 1000 рублей на свой лицевой счёт.
Более подробно ознакомиться с условиями акции «Будь в плюсе!» можно в положении на сайте компании.
Подведение итогов акции и зачисление подарков победителям состоятся в октябре 2022 года.