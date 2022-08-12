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Общество12 августа 2022 6:43

В Пензе определен дополнительный период для сдачи ГИА

Он предоставляется для выпускников 9-х и 11-х классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) в основной период или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Для них предусмотрена возможность пройти государственную итоговую аттестацию по соответствующим учебным предметам в дополнительный период.

Для выпускников 9-х классов он пройдет в следующие сроки:

5 сентября (понедельник) – математика;

8 сентября (четверг) – русский язык;

12 сентября (понедельник) – история, биология, физика, география;

15 сентября (четверг) – обществознание, химия, информатика, литература, иностранные языки.

Резервные дни:

20 сентября (вторник) – математика;

21 сентября (среда) – русский язык;

22 сентября (четверг) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

23 сентября (пятница) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

24 сентября (суббота) – по всем учебным предметам.

Дополнительный период государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, не прошедших ГИА по обязательным учебным предметам в основной период либо получивших на экзаменах неудовлетворительный результат, состоится в следующие сроки:

5 сентября (понедельник) – математика (базовый уровень);

8 сентября (четверг) – русский язык.

Резервный день;

20 сентября (вторник) – математика (базовый уровень), русский язык.

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период подаются обучающимися или их родителями (законными представителями) в образовательные организации не позднее чем за две недели до начала указанного периода.