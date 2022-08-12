В Пензе определен дополнительный период для сдачи ГИА

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Для них предусмотрена возможность пройти государственную итоговую аттестацию по соответствующим учебным предметам в дополнительный период.

Для выпускников 9-х классов он пройдет в следующие сроки:

5 сентября (понедельник) – математика;

8 сентября (четверг) – русский язык;

12 сентября (понедельник) – история, биология, физика, география;

15 сентября (четверг) – обществознание, химия, информатика, литература, иностранные языки.

Резервные дни:

20 сентября (вторник) – математика;

21 сентября (среда) – русский язык;

22 сентября (четверг) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

23 сентября (пятница) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

24 сентября (суббота) – по всем учебным предметам.

Дополнительный период государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, не прошедших ГИА по обязательным учебным предметам в основной период либо получивших на экзаменах неудовлетворительный результат, состоится в следующие сроки:

5 сентября (понедельник) – математика (базовый уровень);

8 сентября (четверг) – русский язык.

Резервный день;

20 сентября (вторник) – математика (базовый уровень), русский язык.

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период подаются обучающимися или их родителями (законными представителями) в образовательные организации не позднее чем за две недели до начала указанного периода.