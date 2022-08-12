В Саранске суд рассмотрит дело по обвинению в получении взяток в 166 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Денежные вознаграждения предприниматель и директор коммерческой организации передали обвиняемому за заключение с ними договоров на приобретение продукции.

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.