В Пензенском районе водолазы извлекли из воды утонувшего накануне вечером 22-летнего парня

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти мужчины 2000 года рождения.

При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий выяснилось, что на территорию оборудованного пляжа в Пензенском районе мужчина пришел вечером 10 августа.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление призывает жителей Пензенской области быть осторожнее при купании.