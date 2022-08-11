Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 августа 2022 12:31

В Пензенском районе водолазы извлекли из воды утонувшего накануне вечером 22-летнего парня

Следователи устанавливают обстоятельства его смерти. В ходе первоначальных проверочных мероприятий выяснилось, что на территорию оборудованного пляжа в Пензенском районе мужчина пришел вечером 10 августа
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти мужчины 2000 года рождения.

При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий выяснилось, что на территорию оборудованного пляжа в Пензенском районе мужчина пришел вечером 10 августа.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление призывает жителей Пензенской области быть осторожнее при купании.