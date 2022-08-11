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Экономика11 августа 2022 12:14

В Санкт-Петербурге встретились бизнес-омбудсмены Пензенской и Ленинградской областей

Рабочая встреча Михаила Лисина и Елены Рулевой состоялась 10 августа в рамках визита пензенской делегации во главе с губернатором Олегом Мельниченко в Санкт-Петербург
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено уполномоченным по защите прав предпринимателей Пензенской области

Фото предоставлено уполномоченным по защите прав предпринимателей Пензенской области

Михаил Лисин ознакомился с работой аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области. Омбудсмены обменялись опытом и лучшими практиками защиты бизнеса.

Как отметил пензенский уполномоченный, в ближайшем будущем планируется подписание Соглашения о сотрудничестве между Пензенской и Ленинградской областями. Предметом договора станет взаимодействие сторон по обмену информацией и лучшими практиками в вопросах защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

«Подобные Соглашения уже подписаны со Свердловской областью и Республикой Мордовия.