В Санкт-Петербурге встретились бизнес-омбудсмены Пензенской и Ленинградской областей

Фото предоставлено уполномоченным по защите прав предпринимателей Пензенской области

Михаил Лисин ознакомился с работой аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области. Омбудсмены обменялись опытом и лучшими практиками защиты бизнеса.

Как отметил пензенский уполномоченный, в ближайшем будущем планируется подписание Соглашения о сотрудничестве между Пензенской и Ленинградской областями. Предметом договора станет взаимодействие сторон по обмену информацией и лучшими практиками в вопросах защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

«Подобные Соглашения уже подписаны со Свердловской областью и Республикой Мордовия.