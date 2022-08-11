Житель Саранска незаконно выловил с помощью сетей 185 карасей

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

31-летний житель Саранска решил порыбачить на пруду рядом с селом Кабаево Дубенского района. Для более удачной тихой охоты мужчина взял с собой две 80-метровые сети и лодку, с помощью которых сумел наловить почти 200 карасей.

С уловом его на берегу задержала полиция, причем в этот самый момент мужчина был готов продолжать рыбалку. Своими действиями гражданин нанес ущерб, оцененный в 46 250 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.