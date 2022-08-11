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Происшествия11 августа 2022 11:21

Житель Саранска незаконно выловил с помощью сетей 185 карасей

По его словам, рыбу он планировал использовать для личных нужд
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

31-летний житель Саранска решил порыбачить на пруду рядом с селом Кабаево Дубенского района. Для более удачной тихой охоты мужчина взял с собой две 80-метровые сети и лодку, с помощью которых сумел наловить почти 200 карасей.

С уловом его на берегу задержала полиция, причем в этот самый момент мужчина был готов продолжать рыбалку. Своими действиями гражданин нанес ущерб, оцененный в 46 250 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.